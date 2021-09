Após publicar vídeo em rede social, mãe descobre que adolescente não foi vacinada

A mãe de adolescente uma adolescente de 12 anos fez um vídeo do momento da aplicação da vacina contra a covid-19 como uma forma de comemorar o "presente de aniversário" antecipado da filha, que completará 13 anos no próximo dia 19 deste. Porém, para sua surpresa, a filmagem revelou que a adolescente não foi vacinada e a mãe, que não quis se identificar, só descobriu após publicar um vídeo nas redes sociais. As informações são do G1 de Sorocaba e Judiaí.

O caso ocorreu na tarde deste sábado (11) durante uma ação de vacinação em Várzea Paulista (SP). A enfermeira estava com a seringa e quando coloca a agulha no braço da adolescente, não injeta o imunizante e finaliza como se tivesse vacinado. "Eu não tenho o costume de filmar, mas eu resolvi filmar ela. Ela estava super ansiosa com a vacinação e tem pavor de agulha. Depois que postei o vídeo, percebei que ela não tinha sido vacinada. Eu fui no postinho de saúde e expliquei para as enfermeiras", revelou à mãe.

A jovem foi orientada a voltar na segunda-feira (13) para receber a dose correta, mas a mãe explicou para a equipe que não conseguiria por causa da rotina de trabalho da família. Depois de conversas com a equipe, a adolescente conseguiu receber o imunizante de forma correta.

"Eu queria que minha filha fosse vacinada no sábado. Nos sentimos enganadas. Essa vacinação é muito importante, tem pessoas morrendo por causa do vírus. Com quantas crianças pode ter acontecido isso? Que a mãe não viu ou só tirou foto. É um alerta para que os pais fiquem atentos."

Em nota, a Prefeitura de Várzea Paulista informou que adotou todas as providências e que os fatos estão sendo apurados pela administração. A enfermeira foi afastada da equipe de vacinação.