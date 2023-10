Após o furto de 21 armas Exército mantém 480 militares aquartelados

O Comando Militar do Sudeste informou, neste sábado (14), que mantém 480 militares aquartelados para averiguação após o furto de armas antiaéreas do Arsenal de Guerra do Exército, em Barueri, na Grande São Paulo.

Conforme revelou o portal Metrópoles, 13 metralhadoras calibre ponto 50, capazes de derrubar aeronaves, e oito de calibre 7,62 foram furtadas por criminosos ainda não identificados na quarta-feira (11). O Exército abriu processo administrativo para investigar o episódio, motivo pelo qual todos os militares da unidade foram proibidos de deixar a unidade e voltar para a casa, por ordem dos superiores hierárquicos.

“Toda tropa está aquartelada de prontidão (cerca de 480 militares), conforme previsões legais, para poder contribuir para as ações necessárias no curso da investigação”, diz o comunicado. “Os militares estão sendo ouvidos para que possamos identificar dados relevantes para a investigação”, acrescentou.

Ainda segundo o Comando Militar do Sudeste, as metralhadoras furtadas eram “inservíveis” e “estavam no Arsenal, que é uma unidade técnica de manutenção, responsável também para iniciar o processo de desfazimento e destruição dos armamentos que tenham sua reparação inviabilizada”.

Aquartelamento

Familiares dos militares ouvidos pelo Metrópoles relataram dificuldade para conseguir informações sobre os parentes aquartelados, porque os celulares de todos foram apreendidos. "A verdade é que eles (militares) não podem falar muita coisa, não podem dar detalhes de nada. O meu marido informou que lá dentro estão todos bem, mas que não há nenhuma previsão de quando irão poder sair", disse uma parente, que teve a identidade preservada.

Outra familiar levou itens alimentícios solicitados por um militar, em pedido feito por meio de mensagens (mas não do celular do soldado). Após entregar os alimentos, porém, foi proibido o contato entre os aquartelados e a familiar.

Sobre o aquartelamento de todos os militares de Barueri, o Comando Militar do Sudeste afirmou que “segue os procedimentos previstos para o caso” e informou que todas as providências administrativas foram tomadas com o objetivo de apurar as circunstâncias do roubo.

Armas sumidas

Neste sábado (14), o secretário da Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, usou a rede social X, o antigo Twitter, para afirmar que as polícias paulistas estão empenhadas para evitar “consequências catastróficas”.

“Lamento o furto das 13 armas antiaéreas do Arsenal de Guerra do Exército. Nós da segurança de São Paulo não vamos medir esforços para auxiliar nas buscas do armamento e evitar as consequências catastróficas que isso pode gerar a favor do crime e contra segurança da população”, escreveu o secretário do governo Tarcísio de Freitas (Republicanos).