Após dormir em shopping, criminoso faz buraco na parede e furta joalheria

Um homem dormiu em uma livraria de um shopping e, após o fechamento do estabelecimento, abriu um buraco na parede para furtar uma joalheria. O crime aconteceu em Fortaleza, no Ceará, e resultou na prisão de três homens.

A ação dos homens iniciou no dia 9 de janeiro, quando um deles conseguiu entrar na livraria e ficar sem ser visto. Ele usou uma chave que estava na loja para sair e, em seguida, usou ferramentas para furar a parede da joalheria. Os outros dois entraram no shopping na madrugada do dia 10, usando o sistema de ar-condicionado. Eles levaram cerca de R$ 200 mil em joias.

Os suspeitos foram presos no dia 14, mas as informações foram divulgadas pela polícia somente nesta segunda-feira (18).

Os policiais encontraram as joias que haviam sido levadas no furto junto com o trio. Câmeras de segurança registraram o crime e as imagens foram usadas para identificar os suspeitos.

"Eles tiveram que ficar dormindo no shopping. O primeiro homem que estava na livraria conseguiu sair pela porta através de uma chave usada pelos funcionários. O segundo homem que entrou pelo sistema de ar-condicionado também que conseguiu deixar o lugar pela manhã", explicou o titular da Delegacia de Roubos e Furtos, Rommel Kerth.

A polícia chegou a mais integrantes do mesmo grupo, um no Distrito Federal e outro em Goiás. A dupla também foi presa.

“Trata-se de uma organização criminosa baseada em Brasília e Goiás que faz parte de várias células [grupos] que atuam no Brasil inteiro praticando furtos de grandes valores. Pegamos aqui essa ocorrência no último de 9 para o dia 10 de janeiro, onde foram usadas duas células no primeiro momento com três indivíduos”, completou o delegado.