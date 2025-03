Após chuva que causou morte, 74 mil imóveis seguem sem luz; 217 árvores caíram na Grande SP

Ao menos 74 mil imóveis continuam sem luz na capital e região metropolitana de São Paulo na manhã desta quinta-feira, 13, depois do temporal que atingiu a Grande São Paulo e provocou uma morte na capital paulista na quarta-feira, 12. Somente na cidade de São Paulo, são pouco mais de 63 mil endereços, entre residências e comércios.

Segundo o Corpo de Bombeiros, houve 217 chamados para quedas de árvores na capital e região metropolitana no dia anterior. Diversas avenidas da cidade de São Paulo amanheceram com árvores caídas, entre elas, a Avenida Sumaré, na zona oeste da capital.

Uma das árvores que caíram era a terceira mais antiga da capital, que ficava no Largo do Arouche, na República, região central. O Chichá de aproximadamente 200 anos quebrou com a chuva e despencou.

De acordo com a Defesa Civil do Estado de São Paulo, 23 pessoas morreram em razão das precipitações registradas desde o início do verão deste ano. Desse total, 6 ocorreram na capital paulista, incluindo a morte registrada nessa quarta-feira.

A vítima estava dentro de um carro na Avenida Senador Queiroz, no centro, e foi atingida pela queda de uma árvore, de acordo com o Corpo de Bombeiros.

Ocorrências registradas nessa quarta-feira na capital e região metropolitana:

- 217 chamados para quedas de árvores; - 5 chamados para alagamentos e enchentes; - 3 chamados para desabamentos e deslizamentos.

A cidade de São Paulo amanheceu nesta quinta-feira com tempo nublado e abafado. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, durante a tarde, as pancadas de chuva retornam com até forte intensidade com potencial para rajadas de vento e formação de alagamentos.

A expectativa é que o tempo permaneça instável nos próximos dias. "Uma nova frente fria avança para o litoral paulista, o que vai provocar queda da temperatura máxima no fim de semana", alerta o CGE.

Veja a previsão para os próximos dias:

- Quinta-feira: entre 19ºC e 27ºC; - Sexta-feira: entre 21ºC e 27ºC; - Sábado: entre 20ºC e 26ºC; - Domingo: entre 20ºC e 24ºC.

Conforme a Meteoblue, as temperaturas devem seguir mais baixas pelo menos até 26 de março, podendo, porém, a previsão ser atualizada a qualquer momento.