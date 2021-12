Após agredir irmã e mãe, homem tenta esfaquear policiais

Uma viatura da Polícia Militar foi acionada, na tarde desta terça-feira (21), após receberem a denúncia de um homem ter agredido a irmã e a mãe. As informações são do Portal do Holanda.

As duas estavam sendo agredidas dentro de casa. Já no local, as vítimas confirmaram a agressão e ele recebeu voz de prisão.

Mas no momento em que seria detido, o suspeito resistiu e tentou puxar uma faca contra os policiais. Após ser imobilizado, a polícia encontrou uma quantidade de drogas com o agressor.