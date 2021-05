Após 30 anos, homem reencontra pai ao envelhecer foto em aplicativo

Após uma postagem feita nas redes sociais, um filho que não tinha notícias do pai havia mais de 30 anos o reencontrou em Bertioga, no litoral de São Paulo. O construtor civil Everaldo Germano do Nascimento, de 51 anos, pôde rever o pai, Geraldo Serafim do Nascimento, que atualmente tem 73 anos, no último sábado (15). O filho marcou com conhecidos do idoso que se manifestaram nas redes sociais.

Durante o encontro surpresa, eles tiveram a confirmação de que era mesmo o pai de Everaldo quando ele falou nomes de parentes e acontecimentos antigos. O momento em que ele descobre que estava na frente do seu filho mais velho foi registrado pelos familiares. Depois disso, eles ainda levaram o idoso para cortar o cabelo e almoçar.

Toda a família é natural do Estado da Paraíba. Após a separação de Geraldo e da mãe de seu filho, o pai foi morar em Guarujá. Entretanto, a mulher quis ir para o Rio de Janeiro e deu todos os filhos para parentes próximos cuidarem. Everaldo ficou com a avó e o último contato que teve com o pai, que o visitou algumas vezes, foi aos 14 anos de idade.

Durante esse período, ele se casou e se mudou para a capital paulista, onde mora com os filhos e a esposa. Há 24 anos, ele começou as buscas pelo pai, correndo atrás de documentações e pessoas que o conheciam. Entretanto, a família era desestimulada por comentários de quem acreditava que ele estaria morto. Apesar disso, a esposa dele decidiu retomar a procura ao descobrir que não havia atestado de óbito do sogro.

A cabeleireira Eliana Almeida Nascimento, de 48 anos, continuou as buscas e teve a ideia de postar a foto nas redes sociais. A foto de Geraldo quando tinha 20 anos foi ajustada pelo filho do casal em um aplicativo. Além da foto normal, ele simulou como o avô estaria atualmente em um outro editor, que envelhece as fotos.

As imagens circularam as redes sociais até chegarem a Bertioga. Nesse período, a família tinha feito contato com diversas pessoas do litoral tentando alguma pista do que teria ocorrido. Em uma postagem eles tiveram alcance e conseguiram contato com pessoas que conheciam o idoso, marcando um encontro surpresa.

Segundo o casal, o idoso mora em um rancho. O filho pretende dar mais qualidade de vida para o pai, além de apresentá-lo para os netos e levá-lo para ver os outros filhos. Eles precisaram retornar para a capital, mas planejam o retorno e até mesmo levar o idoso para a casa deles por um período.