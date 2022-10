Aplicativo do Nubank apresenta instabilidade e clientes reclamam

Na manhã desta quarta-feira (5), clientes do banco digital Nubank relataram instabilidade no aplicativo da empresa. Pelas redes sociais, diversas reclamações afirmavam que serviços como pix, pagamento de contas, checagem de saldo e extrato estavam inoperantes. Com informações do portal G1.

Apesar dos transtornos, o banco confirmou que as operações estavam sendo normalizadas, mas não apontou uma causa para o problema. Confira:

O site Downdetector, que monitora a disponibilidade de serviços digitais, registrou mais de 5 mil informes de problemas enviados por clientes nesta manhã. Veja a repercussão:

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)