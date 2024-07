Aplicativo do Bradesco enfrenta instabilidade e fica fora do ar nesta segunda-feira (15)

Após apresentar instabilidade, o aplicativo do Bradesco chegou a ficar fora do ar nesta segunda-feira (15/07). Clientes do banco relataram os problemas na rede social X (antigo Twitter).

Algumas das falhas apresentadas pelo aplicativo do Bradesco foram de login e dificuldades para conseguir completar operações no internet banking. O perfil do banco na rede social respondeu aos clientes afirmando que identificou o ocorrido.

De acordo com o banco, a situação foi normalizada por volta de 13h.

*(Iury Costa, estagiário sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política e Economia)