Apagão no estado de São Paulo atinge 2,5 milhões de casas após temporais

Os temporais que atingiram o estado de São Paulo deixaram várias localidades sem energia elétrica há quiase 24 horas. Na tarde deste sábado (4), pelo menos 2,5 milhões de imóveis enfrentam o apagão, sendo 2,1 milhões na região metropolitana, segundo o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). Em decorrência desse problema, várias cidades também estão com o fornecimento de água interrompido. Os temporais causaram ao menos seis mortes, além de vários estragos e quedas de árvores sobre a fiação elétrica.

A previsão da concessionária de energia elétrica Enel é que o serviço seja restabelecido totalmente apenas na terça-feira (7). “A prioridade de reestabelecimento é recuperar, primeiramente, hospitais eletrodependentes. Estamos cuidando juntos também do evento importante que vai acontecer amanhã, que é o Enem. Estamos fazendo de tudo para que ele possa acontecer sem nenhum desserviço”, falou o diretor de operação da Enel, companhia que atende a maioria das residências afetadas, Vincenzo Ruotolo.

O governo de São Paulo abriu um gabinete de crise em contato com os Ministérios das Relações Institucionais e o da Educação para monitorar a situação das 308 escolas que receberão os estudantes para a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste domingo (5). O governo quer que os estudantes sejam comunicados com antecedência sobre eventuais mudanças na realização do Enem, já que parte deles poderá ter a prova adiada para a data da 2ª Chamada do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INep), do Ministério da Educação (MEC).

Árvores caíram sobre veículos na Zona Leste de São Paulo. (Reprodução)

Segundo a Enel, 84 estão sem energia dentre as 308 escolas em que acontecerão as provas do Enem. A concessionária prometeu levar geradores para solucionar o problem e garantir a aplicação dos exames.

Crise

A prefeitura da capital contabilizou a queda de cerca de 76 árvores na cidade por causa do temporal. Desde a tarde de sexta (3), as Defesas Civis do estado e o Corpo de Bombeiros registraram mais de 2 mil chamados de ocorrências relacionadas às chuvas em 40 municípios paulistas. Os seis óbitos, segundo a Defesa Civil, estão relacionados a queda de árvores, muros e paredes decorrentes das fortes chuvas.

