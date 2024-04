Apagão em Manaus: 80% da carga de energia foi restabelecida, diz Ministério de Minas e Energia

O Ministério de Minas e Energia (MME) divulgou que mais de 80% da carga de energia elétrica em Manaus (AM) foi restabelecida após um apagão ocorrido às 13h56, horário local, deste domingo (14/04). O evento resultou no desligamento da maior parte do sistema da capital amazonense.

O desligamento ocorreu devido à queda de dois circuitos da Linha de Transmissão 230 kV Lechuga - Manaus, conforme informações fornecidas pela pasta. Para acompanhar de perto o suprimento energético e compreender as causas do incidente no Estado do Amazonas, foi estabelecida uma sala de situação. Um relatório será elaborado para análise da ocorrência, com foco na identificação da causa raiz que originou o desligamento, afirmou o ministério em comunicado.

Equipes do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) e da concessionária de distribuição Amazonas Energia, de acordo com o MME, iniciaram os procedimentos para a recomposição do sistema com celeridade. No entanto, ainda há algumas operações de manobra da distribuidora necessárias para o retorno de 100% do atendimento na região, informou o Ministério de Minas e Energia.