Anvisa proíbe repelentes e apreende lote de ômega-3 falso; saiba os produtos

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão de um lote falsificado do suplemento alimentar Omegafor Plus, da marca Vitafor, e interditou cautelarmente três lotes de repelentes de insetos após identificar irregularidades durante análises laboratoriais. As medidas foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (3).

No caso do suplemento, a Anvisa proibiu a comercialização, distribuição, fabricação, propaganda e uso do lote B25 2501951 do Omegafor Plus. A decisão foi tomada após uma denúncia de falsificação envolvendo o produto, que vinha sendo anunciado e vendido em plataformas de comércio eletrônico.

Segundo a agência reguladora, a fabricante do suplemento original informou que não reconhece a fabricação do lote e registrou um boletim de ocorrência junto à Polícia Civil de Minas Gerais para apurar o caso.

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Anvisa interdita lotes de repelentes

Em outra resolução publicada no DOU, a Anvisa determinou a interdição cautelar de três lotes de repelentes de insetos após laudos laboratoriais apontarem resultados insatisfatórios na análise da concentração de DEET, principal substância responsável pela ação repelente contra insetos.

Os produtos interditados são:

Repelente com Filtro Solar FPS 30 Above Protect – lote 189952;

Above Protect Repelente de Insetos – lote 205688;

Repellere Repelente de Insetos Aerossol – lote 2601001449.

De acordo com a agência, os testes foram realizados pelo Instituto Adolfo Lutz, que identificou inconformidades nos ensaios de análise fiscal relacionados ao DEET. Diante dos resultados, a Anvisa determinou a suspensão cautelar dos lotes até a conclusão das investigações e a adoção das medidas sanitárias cabíveis.

A orientação é que consumidores que possuam produtos pertencentes aos lotes interditados interrompam o uso e acompanhem as atualizações divulgadas pela Anvisa sobre o caso.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)