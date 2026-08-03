Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Mutirão de reconhecimento de paternidade oferece serviços gratuitos em Belém

Ação gratuita será realizada no Mercado de São Brás e oferecerá reconhecimento de paternidade, exames de DNA e emissão de documentos

Hannah Franco
fonte

Prefeitura de Belém promove mutirão gratuito de reconhecimento de paternidade. (Divulgação/Ascom SEDH)

No mês em que é celebrado o Dia dos Pais, a Prefeitura de Belém promoverá, pela primeira vez, um Mutirão de Reconhecimento de Paternidade, iniciativa que pretende facilitar o acesso da população à regularização da filiação e à documentação civil. A ação será realizada na próxima quinta-feira (6), das 8h às 16h, no Mercado de São Brás, reunindo em um único espaço serviços gratuitos de reconhecimento voluntário de paternidade, orientação jurídica, emissão de documentos e exames de DNA, quando necessários.

A iniciativa é coordenada pela Secretaria Executiva de Direitos Humanos de Belém (SEDH), em parceria com o Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) e a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma). O atendimento será destinado a pais, mães, filhos e demais familiares que desejam formalizar o vínculo de filiação ou regularizar documentos relacionados ao registro civil.

O reconhecimento da paternidade vai além da inclusão do nome do pai na certidão de nascimento. O procedimento garante direitos previstos em lei, fortalece os vínculos familiares e amplia o acesso à documentação civil, benefícios sociais, direitos sucessórios e outros serviços públicos. Em muitos casos, a ausência desse reconhecimento impede ou dificulta o exercício pleno da cidadania, especialmente entre crianças e adolescentes.

VEJA MAIS

image Prefeitura intensifica ações de conscientização em saúde no entorno do Canal do Tucunduba
Moradores, e principalmente crianças, tem utilizado o Canal do Tucunduba como área de lazer com risco de contaminação

[[(standard.Article) FecomercioSP: varejo paulista espera alta de 0,7% em agosto, com vendas do Dia dos Pais]]

Realizada no mês em que é celebrado o Dia dos Pais, a ação busca facilitar o acesso à justiça por meio de um atendimento gratuito e concentrado em um único local. A expectativa é reduzir a burocracia e permitir que as famílias resolvam diferentes demandas durante o mesmo atendimento.

Segundo a secretária executiva de Direitos Humanos de Belém, Larissa Martins, o mutirão representa um avanço nas políticas públicas voltadas à promoção da cidadania e da inclusão social.

"O reconhecimento da paternidade vai muito além da regularização de um documento. Trata-se da garantia da identidade, da dignidade e do acesso a direitos fundamentais. Com esta iniciativa, estamos aproximando os serviços públicos das famílias e oferecendo um atendimento humanizado para quem precisa regularizar sua situação de forma gratuita e segura", destacou.

Ao longo do dia, equipes técnicas farão o acolhimento das famílias e prestarão orientações sobre cada etapa do processo. Entre os serviços oferecidos estão o reconhecimento voluntário de paternidade, assistência jurídica gratuita, orientação e mediação familiar, emissão e atualização de certidões de nascimento, emissão de RG atualizado e realização de exames de DNA, quando houver necessidade de comprovação biológica da filiação.

Todos os procedimentos contarão com acompanhamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, garantindo segurança jurídica às famílias atendidas. Nos casos em que o reconhecimento depender de exame genético, o teste de DNA será realizado gratuitamente, permitindo que o processo ocorra de forma mais rápida e acessível.

Para Larissa Martins, a iniciativa também representa um marco para o município por reunir diferentes serviços em um mesmo espaço.

"Esta é uma ação histórica para Belém. Pela primeira vez, a Prefeitura reúne em um único espaço atendimento jurídico, exames de DNA gratuitos e serviços de documentação civil para facilitar o acesso da população à justiça. Nosso objetivo é fortalecer os vínculos familiares e garantir que mais pessoas tenham seus direitos reconhecidos e assegurados."

A expectativa da Prefeitura é que o mutirão contribua para reduzir o número de registros civis sem reconhecimento da paternidade, fortalecendo o acesso da população aos direitos garantidos pela legislação brasileira. Além da regularização documental, a iniciativa busca incentivar a formalização dos vínculos familiares e ampliar o acesso da população aos serviços públicos.

Documentos necessários

Para participar do mutirão, será necessário apresentar:

  • RG da pessoa a ser reconhecida;
  • CPF;
  • Certidão de nascimento do filho;
  • Comprovante de residência.

A ação será realizada no Mercado de São Brás, com atendimento gratuito e sem cobrança pelos serviços oferecidos.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

dia dos pais

paternidade

prefeitura de belém

serviço
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

Mídia estrangeira trata revogação de visto de embaixadora nos EUA como 'escalada de tensões'

05.08.26 17h17

IMPASSE

Brasil rebaixa relações diplomáticas com a Argentina após ataques de Javier Milei

Embaixador brasileiro permanecerá em Brasília, e representação em Buenos Aires ficará sob comando de encarregado de negócios

05.08.26 16h11

Ciclone-bomba deve se formar sobre o Brasil nos próximos dias, alerta o Inmet

04.08.26 21h41

Governo repudia revogação de visto de embaixadora e diz que EUA querem interferir na eleição

04.08.26 21h36

MAIS LIDAS EM BRASIL

Legislação Brasileira

Tocar a campainha e sair correndo é crime? Dá cadeia? Veja o que diz a lei brasileira

Descubra se o ato comum na vida de muitas pessoas pode levar a pessoa para a cadeia

11.04.25 16h53

PRISÃO DOMICILIAR

Bolsonaro pede ao STF autorização para receber filhos no Dia dos Pais

Defesa solicita visita de Carlos, Flávio e Jair Renan durante prisão domiciliar; decisão caberá ao ministro Alexandre de Moraes

05.08.26 16h15

BRASIL

VÍDEO: Casal é flagrado fazendo sexo na escadaria de fórum no Espírito Santo

O caso gerou debates nas redes sobre a segurança e o controle de acesso em prédios públicos

12.02.26 10h49

Carnaval 2025

Mulher é presa por morder pessoas em camarote na Sapucaí

Suspeita apresentava sinais de embriaguez

05.03.25 8h57

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda