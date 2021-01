Anvisa confirma recebimento de pedido para uso emergencial da Coronavac

Em até 10 dias, deve sair o resultado do pedido de uso emergencial da CoronaVac no Brasil. O pedido foi feito, na manhã desta sexta-feira (8), à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Produzida pelo laboratório chinês Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan, a vacina promete 78% de eficácia contra à covid-19.

"As primeiras 24h serão utilizadas para fazer uma triagem do processo e checar se todos os documentos necessários estão disponíveis. Se houver informação importante faltando, a Anvisa pode pausar o prazo e solicitar as informações adicionais ao laboratório", afirmou a Anvisa, em nota.

A Anvisa diz ainda que "atua, conforme os procedimentos científicos e regulatórios, os quais devem ser seguidos por aqueles que buscam o a autorização de vacinas para serem utilizadas na população brasileira."

Na quinta-feira (7), a Anvisa teve uma série de reuniões com laboratórios produtores de vacinas. As reuniões foram de troca de informações, orientações e esclarecimentos de questões técnicas. Também ontem, o Brasil ultrapassou a marca de 200 mil mortes por covid-19.

Sem detalhar dados, o Butantan afirma que a CoronaVac tem eficácia de 78% para evitar casos leves da doença e de 100% par quadros moderados e graves. O Ministério da Saúde pretende comprar 100 milhões de doses da vacina em 2021, ou seja, toda a produção do instituto.