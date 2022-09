ANS suspende comercialização de 70 planos de saúde; confira a lista

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) divulgou na segunda-feira (26) uma lista com 70 planos de saúde que terão a comercialização suspensa por excesso de reclamações referentes a cobertura assistencial. A agência utilizou como base os resultados do Monitoramento de Atendimento do segundo trimestre de 2022. Ao todo, 37.936 reclamações foram realizadas do dia 1º de abril a 30 de junho.

Segundo a ANS, a proibição da venda destes planos para novos clientes começará a valer a partir do dia 30 de setembro. Para voltar a ser comerciado, a empresa responsável por determinado plano de saúde precisa apresentar melhorias na qualidade dos serviços, que serão avaliados pelo Monitoramento de Atendimento.

Os 70 tipos de convênios médicos pertencem a 13 operadoras. Do total de planos suspensos, 45 são da Amil.

Veja a lista dos planos suspensos

FEDERAÇÃO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO DO ACRE, AMAPÁ, AMAZONAS, PARÁ, RONDONIA E RORAIMA

473362152 - UNIVIDA EMPRESARIAL III - APTO

473363151 - UNIVIDA EMPRESARIAL III - ENFERM

473380151 - NOVO UNIVIDA I - ENFERM

481093187 - UNIVIDA INDIVIDUAL FAMILIAR AM - ENFER

UNIMED VERTENTE DO CAPARAÓ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA

485570201 - NACIONAL ADESÃO POS - ENF

AMERON - ASSISTÊNCIA MÉDICA RONDÔNIA S/A.

456774089 - ESSENCIAL PLUS V P

456777083 - ESSENCIAL V

456782080 - MASTER V P

473138157 - ESSENCIAL III - P ADESÃO

UNIMED NORTE/NORDESTE-FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

468497134 - EMPRESARIAL PP ESPECIAL COM CO-PARTICIPAÇÃO

AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.

462796102 - Amil Blue IV Nacional PJ QP

467876121 - STAR - PME

471208141 - Dental 200 Nac PJCE Doc R

472821141 - Amil 200 QC Gr. Munic. BR R PJCE

472831149 - Amil 700 QP Nacional R PJCA

472840148 - Amil 700 QP Nacional R Copart PJCE

472929143 - Amil 400 QC Nacional R Copart PJCA

472930147 - Amil 400 QC Nacional R PJCA

472932143 - Amil 400 QP Nacional R PJCA

472937144 - Amil 400 QC Nacional R PJCE

472942141 - Amil 500 QP Nacional R PJCE

475219158 - Amil 200 QP Gr. Munic. RM SP PJCE a

475231157 - Amil 200 QC Gr. Munic. RM RJ PJCE a

475249150 - Amil 200 QC Gr. Munic. RM SP PJCE a

475629161 - Medial 400 Nac QP PJCE Copart R a

475739164 - NEXT (Amil Fácil 50) Mun São Paulo QC PJCA

475741166 - NEXT Mun São Paulo QC PJCE

477099164 - NEXT PLUS RM RJ QC PJCE

481730183 - Amil 350 QC Nac R Copart S/Obst PJ

481907181 - Amil Fácil 50 QC SP Plus BX Jundiaí GM PJ

482561196 - Amil Fácil 50 QC RJ GM2 PJ

483754191 - Amil Fácil S60 QC SP GM PJ

483758194 - Amil Fácil S60 QC SP BX Jundiaí GM PJ

483762192 - Amil Fácil S60 QC RJ GM PJ

483763191 - Amil Fácil S60 QC RJ GM Copart PJ

483771191 - Amil Fácil S80 QC SP RJ DF PR PE GM Copart PJ

483778199 - Amil S380 QC Nac R PJ

483779197 - Amil S380 QC Nac R Copart PJ

483780191 - Amil S380 QP Nac R PJ

483802195 - Amil S450 QP Nac R PJ

483803193 - Amil S450 QP Nac R Copart PJ

483815197 - Amil S750 QP Nac R Copart PJ

485419205 - Amil Fácil S60 QC RJ GM PJA

485427206 - Amil S380 QP Nac R PJA

485429202 - Amil S380 QC Nac R PJA

485442200 - Amil Fácil S60 QC SP GM PJA

486041201 - Amil Fácil S40 QC SP GM Copart PJ

486042200 - Amil Fácil S40 QC SP GM PJ

486046202 - Amil Fácil S40 QC GRU Região GM PJ

486050201 - Amil Fácil S40 QC RJ GM PJ

486409203 - Amil CO430 QP Nac Copart PJ

486797201 - Amil One S1500 QP Nac R PJ

486834200 - Amil E85 QC SP RJ DF GO GM Copart PJ

488422211 - Amil Fácil S60 QC SP Mais GM PJ

489859211 - Dental E80 Nac R PF

UNIHOSP SAÚDE LTDA

478744177 - Executivo 700 Senior Enfermaria

SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MÉDICA LTDA.

456407073 - RUBI

461072095 - ORION

461073093 - ESMERALDA

468576138 - ESSENCIAL

SAÚDE - SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO DE EMPRESAS - SOCIEDADE SIMPLES

452563049 - SAÚDE CLASSICO II

BIOVIDA SAÚDE LTDA.

477617178 - BV-SÊNIOR/Enf/SP

477627175 - BV-PF/Fam/Enf/SP/ABC

ASSOCIAÇÃO DE SAÚDE PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA

468339131 - Agile Standard IF

479976183 - SELECTION CA 200 Standard

ASSOCIAÇÃO METROPOLITANA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

412293993 - Santa Casa Saúde-C/Franquia-Mod.Especial-RG

412303994 - Santa Casa Saúde-S/Franquia-Mod.Especial-RR

HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA

478241171 - PLANSAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL SEM CO-PARTICIPAÇÃO

SAÚDE BRASIL ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

488315212 - CLASSIC I

489286211 - CLASSIC I PLUS ASSOCIATIVO

(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)