Anielle Franco confirma ter sido vítima de assédio de Silvio Almeida, segundo portal

A ministra da igualdade racial, Anielle Franco, confirmou a colegas ministros no Palácio do Planalto ter sido vítima de assédio por Silvio Almeida, ministro dos direitos humanos. As informações são do UOL.

Participaram da reunião o CGU (controlador-geral da União), Vinicius Carvalho, o AGU (advogado-geral da União), Jorge Messias, a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, e a ministra de Gestão e Inovação, Esther Dweck. Eles aguardam a chegada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A expectativa é que a reunião com todos eles aconteça ainda hoje.

Nas redes sociais, o presidente Lula disse que não vai tolerar assédio no governo. “Ninguém que cometer assédio ficará no governo. A Polícia Federal, o MP, a CGU e Comissão de Ética da Presidência vão investigar, garantindo a defesa. O governo federal tem feito um grande trabalho no combate à violência contra as mulheres. Hoje terei reuniões para tomar uma decisão.” afirmou o presidente.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política e Economia)