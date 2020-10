Anestesiada, mulher resolve gravar vídeo pra patroa

O vídeo de uma mulher com o rosto anestesiado chamou atenção e viralizou nas redes sociais e em grupos, em Goiás. Mas o hilário foi que após o procedimento dentário, Úlida Guimarães, com muito bom humor mostrou durante a gravação que metade de seu rosto estava paralisado por conta da anestesia e que sorria de um lado e do outro ficava séria.

Veja:

Ela mandou o vídeo para sua patroa dizendo que não ia trabalhar devido ao rosto anestesiado. No entanto, quando foi gravar, começou a rir do resultado. "Se eu tampar esse lado, eu estou bem séria. Olha", disse no vídeo enquanto se divertia.