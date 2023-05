Andar sem a placa do veículo é crime? Veja o que muda com a nova lei 14.562/2023

A Lei Nº 14.562/2023, que entrou em vigor na última semana, traz novidades relacionadas à placa do veículo. A legislação altera o Artigo 311 do Código Penal, que prevê reclusão de três a seis anos para quem cometer o crime de adulterar, remarcar ou suprimir número de chassi, monobloco, motor ou placa de identificação.

O que mudou com a nova lei?

A maior novidade introduzida pela nova lei, que altera o Artigo 311 do Código Penal, é a punição para a adulteração do sinal identificador de veículo de reboques e semirreboques - situação que anteriormente o CP não previa. A legislação alterou a palavra “automotor” da qualificação do crime para ampliar sua aplicação a “outros veículos não motorizados”.

Um dos objetivos da Lei 14.562/23 é coibir o roubo de carga, já que agora o crime não se limita apenas ao veículo automotor, mas se estende aos respectivos reboques e implementos.

Andar sem placa é crime?

No entanto, a nova lei de trânsito não dispõe sobre a circulação de veículos sem as respectivas placas, portanto, a prática continua sendo infração gravíssima, punida com multa de R$ 293,47, sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e remoção do veículo. Ou seja, a prática não se tornou crime, mas segue sendo considerada infração.

Quem pode ser responsabilizado por fraude veicular?

Quem adquire, recebe, transporta, oculta, mantém em depósito, fabrica, fornece, possui ou guarda maquinismo, aparelho, instrumento ou objeto destinado à falsificação e/ou adulteração de sinal identificador de veículo;

Quem adquire, recebe, transporta, conduz, oculta, mantém em depósito, desmonta, monta, remonta, vende, expõe à venda ou utiliza veículo automotor, elétrico, híbrido, de reboque ou semirreboque com número de chassi ou monobloco, placa de identificação ou qualquer sinal identificador veicular adulterado ou remarcado;

Nesses casos, se houver condenação, o réu está sujeito à mesma pena: reclusão de três a seis anos;

Além disso, a Lei 14.562/23 trouxe uma forma qualificada do crime de adulteração de sinal identificador de veículo;

Se a prática estiver relacionada a atividade comercial ou industrial, a pena é ampliada para quatro a oito anos de reclusão, mais multa;

O Código Penal já previa que funcionário público que contribui para licenciamento ou registro de veículo remarcado ou adulterado, caso seja condenado, tem a pena ampliada em 1/3.