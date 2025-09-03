Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Anatel determina adesão de todas as prestadoras de serviços de telecomunicações ao Não Me Perturbe

Consumidores que quiserem bloquear chamadas com ofertas de produtos e serviços poderão se cadastrar no site da plataforma

Agência Gov | MCom
fonte

A opção de troca de mensagens foi criada pelo engenheiro finlandês de telecomunicações Matti Makkonen (Foto/Freepik: @rawpixel.com)

Todas as prestadoras de serviços de telecomunicações estão obrigadas a aderir ao Não Me Perturbe, que permite evitar a oferta de produtos e serviços por meio de contato telefônico provenientes exclusivamente das prestadoras. A determinação foi publicada pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), vinculada ao Ministério das Comunicações, nesta terça-feira (2), e dá prazo de 60 dias para que as empresas ingressem na plataforma.

Até então, apenas as prestadoras signatárias do Sistema de Autorregulação das Telecomunicações (SART) faziam parte da iniciativa. Agora, até mesmo as Prestadoras de Pequeno Porte (PPPs) deverão fazer a adesão e, assim como as demais, passar a observar a lista de consumidores que optaram por não receber chamadas.

O consumidor que não desejar receber ligações, portanto, deverá fazer um cadastro na plataforma. As empresas terão até 30 dias corridos para efetivar o bloqueio.

Segundo a Anatel, o bloqueio solicitado não se aplica a ligações realizadas ao consumidor para confirmação de dados, prevenção a fraudes, cobrança e retenção de solicitações de portabilidade, com ou sem oferta de refinanciamento.

A escolha do Não Me Perturbe, sob administração da Associação Brasileira de Recursos em Telecomunicações (ABR Telecom), como plataforma setorial para o registro de consumidores que optarem por não receber chamadas publicitárias ou ofertas de serviços, foi aprovada pelo Grupo de Trabalho Opt Out Telemarketing, instaurado em atendimento às disposições do Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações (RGC) e ao Acórdão n.º 4, de 24 de janeiro de 2025.

VEJA MAIS

image STF forma maioria contra compartilhamento obrigatório de torres de transmissão
A ação foi proposta pela Associação Brasileira de Infraestrutura para Telecomunicações (Abrintel) contra uma lei de 2021 que revogou a obrigatoriedade de compartilhamento, prevista desde 2009

image Anatel autoriza mudança de preços durante vigência de planos de telecomunicações; entenda
Novas normas, que entram em vigor em setembro de 2025, permitem ajustes em contratos de celular, internet e TV por assinatura

image Rede X no Brasil será bloqueada por descumprimento de ordens judiciais, decide Alexandre de Moraes
Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) terá fazer o corte da rede em até 24 horas

O GT segue trabalhando para o aperfeiçoamento da operabilidade, navegabilidade e divulgação da plataforma, visando facilitar o acesso pelos consumidores. A iniciativa faz parte das diversas ações da Anatel para o combate às chamadas abusivas.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

serviços de telecomunicações
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

PROJETO

Governo federal apresenta proposta para tirar obrigatoriedade da autoescola

A medida visa reduzir os custos para os candidatos, que hoje variam entre R$ 3.000 e R$ 4.000, dependendo do Estado

02.09.25 15h46

Brasil terá João Fonseca e Thiago Wild em duelo com a Grécia na Copa Davis

02.09.25 14h58

BASQUETE

Seleção masculina de basquete derrota Argentina e se sagra campeã da Americup

Os brasileiros vinham embalados por grande vitória sobre a equipe americana

31.08.25 22h58

vôlei feminino

Brasil vira sobre a República Dominicana e avança às quartas do Mundial de vôlei feminino

Com ajustes táticos e atuações individuais de destaque, o time verde e amarelo se recuperou após perder o primeiro set

31.08.25 12h48

MAIS LIDAS EM BRASIL

'A mulher mais votada é homem': Gilmar Mendes decide que frase não é transfobia

Ministro do STF rejeitou reclamação da deputada contra o arquivamento de ação por frase considerada ofensiva nas redes

03.09.25 10h56

BRASIL

Criança de 2 anos morre e corpo é deixado 24 horas no sofá de casa

Segundo informações, foram os vizinhos perceberam que a criança estava morta no sofá e acionaram a polícia. Responsáveis seguem em investigação

03.09.25 9h08

BRASIL

Balsa naufraga durante show de pagode em Salvador

Embarcação afundou na noite de segunda-feira (2) na capital baiana; não há registro de feridos

03.09.25 9h01

VIRALIZOU

VÍDEO: flanelinha destrói carro de mulher que recusou pagar por serviço não solicitado

Homem aparece perseguindo e danificando carro de motorista que se recusou a dar "gorjeta"

17.04.25 21h04

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda