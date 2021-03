Amigo pega carro emprestado e o deixa submerso na praia

Um favor acabou em muita dor de cabeça e prejuízo. Ao emprestar o carro para um amigo, não imaginava que o veículo ia acabar atolado na areia e submerso. O caso aconteceu nessa terça-feira (2), em Peruíbe, no litoral de São Paulo.

O veículo foi retirado do local por uma escavadeira, com a ajuda de pelo menos oito homens. A Prefeitura de Peruíbe informou que, naquela área, é proibido o trânsito de veículos.

Escavadeira entrou em ação para retirar carro (André Carrasco/Prefeitura de Peruíbe)

O incidente aconteceu porque o amigo entrou com o carro na areia e o nível do mar subiu. O carro amanheceu parcialmente coberto pela água. Mas na madrugada a água chegou a submergir o veículo.

Segundo a Guarda Civil Municipal, a apuração da PM constatou que o motorista entrou com o carro na areia da praia e não conseguiu retirar o veículo.

O salva-vidas Manuel Horácio foi quem avisou as autoridades. “Eu cheguei aqui na praia e vi o teto de um carro submerso. Na hora, eu liguei para o policiamento e eles vieram até o local para ver se conseguiam fazer a retirada”, conta.

Horácio relata que o dono do veículo ficou muito surpreso com a cena do carro na água. “Ele chegou aqui surpreso. Ele contou que emprestou o carro para uns amigos e que não sabia que o veículo estava nessa situação”, afirma.

A retirada do veículo do atoleiro, segundo a empresa responsável, levou cerca de quatro horas.