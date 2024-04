'Amigo do parquinho': mãe descobre que filha de 9 anos conversava com pedófilo

Um homem foi preso pela Polícia Civil, na última terça-feira (9/4), por aliciar sexualmente uma criança de 9 anos. O crime aconteceu em Valparaíso, no entorno do Distrito Federal. Identificado como Leandro Alves da Silva, de 40 anos, o criminoso enviava mensagens de madrugada à criança, tentando marcar um encontro com ela.

A mãe da criança flagrou as mensagens no celular da menina, passou a "fingir" que era a criança e marcou um encontro com o suspeito, que tinha o contato salvo como "amigo do parquinho". Na conversa, a menina disse que "estava com medo" e ele respondeu que seria só um beijo".

"Amigo do parquinho" tentava convencer a criança a sair de casa pela madrugada

Início do contato do pedófilo com a criança

O suspeito abordou a vítima enquanto ela brincava em um parque da região e pediu o número do celular dela. Mais tarde, por volta de 1h, o homem enviou mensagem para a menina, tentando convencê-la a sair de casa pela madrugada para encontrá-lo. Durante o diálogo, o abusador pediu fotos do tórax da menina e falou que gostaria de abraçar e beijá-la em algum lugar “escuro ou atrás de um carro”. Já próximo de 1h30 o pedófilo chegou a afirmar que a menina não “precisava ter medo” e que “tudo daria certo”.

As mensagens eram deletadas logo em seguida, mas a mãe da vítima conseguiu tirar prints das conversas. Após marcar o encontro com o abusador, a mulher acionou os agentes policiais.

Pedófilo foi espancado por moradores

Quando o homem chegou no local combinado, moradores cercaram e o agrediram. Apenas com a chegada da PM as agressões encerraram.

Suspeito pode ser liberado caso pague fiança

A PC arbitrou fiança de R$ 7 mil, mas, até o momento, a quantia não havia sido paga e o suspeito segue detido.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com