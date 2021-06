Ambulância é assaltada e motorista do Samu é esfaqueado

A equipe médica de uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi alvo de um assalto na noite do último sábado (12) em João Pessoa, na Paraíba. De acordo com informações do Metrópoles, após anunciar o assalto, o criminoso atacou o condutor e a enfermeira da ambulância, além de levar os pertences de uma mulher grávida que estava sendo atendida. O motorista entrou em luta corporal com o acusado e acabou sendo ferido no pescoço. O homem fugiu em seguida.