Amante tenta matar o affair a tiros por ele não querer se separar da esposa

Um empresário foi vítima de uma tentativa de homicídio cometido por sua amante, na última terça-feira (29), em Belo horizonte (MG). Segundo informações iniciais, a mulher exigia que ele deixasse a esposa para viver com ela e, quando não teve o pedido atendido, sequestrou a filha dele e tentou matá-lo a tiros.

A suspeita do crime é uma mulher de 23 anos, que mantinha um relacionamento com o homem há cerca de dois anos. Conforme o boletim de ocorrência, os estudos da jovem eram pagos pelo empresário assim como ele se responsabilizava pelo sustento financeiro dela, mas, com o tempo, a mulher passou a pedir que ele rompesse com a esposa para viver com ela.

O homem relatou que decidiu terminar o relacionamento com a amante para focar no casamento e parou de atender as ligações da jovem.

Ataque de fúria

Enfurecida com as recusas, a mulher foi até a empresa da vítima onde encontrou com a filha de 16 anos, e a fez de refém para chamar a atenção dele. Ao chegar no local, o homem foi recebido com sete disparos, onde três deles o atingiram. Mesmo ferido, o homem conseguiu jogar o revólver para longe e uma terceira pessoa, ainda não identificada, o recolheu e fugiu do local.

Após o ocorrido, a amante ainda destruiu móveis e equipamentos do local, sendo necessária a intervenção dos seguranças para imobilizá-la até a chegada dos agentes da polícia.

Prisão

Depois de presa, a mulher alegou que possuía mais munições em casa. Informações repassadas por testemunhas indicaram que a arma foi deixada por um homem em uma lixeira, enrolada em um embrulho.

A mulher foi presa em flagrante pelos crimes de tentativa de homicídio, porte ilegal de arma de fogo, sequestro e ameaça a menor de 18 anos e dano ao patrimônio. Com ela, a PM também apreendeu dois celulares, R$ 12 em espécie, uma caixa para guardar joias, o revólver e 35 munições novas.

O empresário foi socorrido e encaminhado para o Hospital Municipal de Contagem, onde passou por cirurgia.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com