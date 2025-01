Alvo da Justiça, em meio a denúncia de crime de guerra, soldado israelense deixa o Brasil

De acordo com informações da mídia estatal israelense, o soldado das Forças de Defesa de Israel (FDI), alvo da Justiça brasileira, deixou o Brasil neste domingo (5). O soldado foi identificado como Yuval Vagdani, do 432º Batalhão das Brigadas Givati. A família do militar, em entrevista à emissora Kan, informou que ele foi embora do Brasil horas após o caso vir à tona, e, segundo o jornal "Time of Israel", um amigo que viajava com o soldado teria recebido uma mensagem de representação diplomática de Israel acerca do caso.

O soldado israelense em questão foi identificado como como Yuval Vagdani. Vagdani passava temporada de férias no Brasil. Registros mostram que ele estava em Morro de São Paulo, na Bahia, com amigos. Essas informações fazem parte dos autos judiciais do caso.

Demolição

O militar foi identificado pela Fundação Hind Rajab (HRF), que entrou com queixa contra o soldado na Justiça brasileira. Essa organização atua internacionalmente denunciando crimes praticados contra palestinos. De acordo com a organização, Vagdani teria participado da demolição de um bairro residencial na Faixa de Gaza, fora de situação de combate, em novembro de 2024. No local, casas serviam de abrigo para pessoas deslocadas internamente no enclave palestino por causa da guerra entre Israel e Hamas.

A ação teve a "intenção deliberada de causar prejuízos indiscriminados à população civil" de Gaza, como pontou a HRF. Por meio de investigação feita com inteligência de fontes abertas, a HRF anexou uma série de imagens de redes sociais que comprovariam a participação de Vagdani na destruição do bairro, em Gaza, em novembro de 2024.

Dias antes da demolição, o soldado das FDI publicou vídeo no Instagram com imagens do corredor Netzarim. Na legenda da postagem, Vagdani escreveu: “Que possamos continuar destruindo e esmagando este lugar imundo, sem pausa, até os seus alicerces”.

Em outra publicação, obtida por meio do perfil de um outro soldado que também atuou na região, Vagdani posa em frente a escombros de imóveis na área, enquanto explosivos eram instalados para a demolição controlada.

A juíza federal Raquel Soares Charelli, da Seção Judiciária do Distrito Federal, no plantão de 30 de dezembro, acatou o pedido. A magistrada determinou que a Polícia Federal (PF) investigasse o israelense no Brasil. A HRF chegou a solicitar pedido de prisão provisória do soldado, temendo que ele deixasse o país antes que fosse alvo de diligências da PF.