Aluna dá tapa na nuca de professora em sala de aula cumprindo ‘desafio’

Uma professora do tradicional Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, foi agredida por dois alunos durante uma aula, de acordo com informações da própria instituição. O incidente ocorreu no campus Humaitá, zona sul da cidade, e teria sido desencadeado por um "desafio" originado em uma rede social. A escola condenou veementemente o ocorrido e tomou a medida de suspender os alunos envolvidos, que frequentam o 6º ano do ensino fundamental.

Segundo a direção do colégio, Ana Paula Loureiro estava substituindo uma professora que normalmente dava aulas para aquela turma. "Ao término da aula, enquanto estava concentrada em suas anotações, a professora foi surpreendida com tapas na nuca. A agressão aconteceu devido a uma aposta entre uma aluna, responsável pelos tapas, e um aluno do 6º ano", declarou a assessoria da instituição.

Após o incidente, a professora procurou o Departamento de Inglês do Colégio Pedro II para denunciar a agressão. O departamento expressou solidariedade e emitiu uma nota de "repúdio e preocupação" em relação ao episódio. A direção da escola também emitiu um comunicado condenando o ato.

"Ao tomar conhecimento dos fatos no mesmo dia, a Direção suspendeu preventivamente os estudantes envolvidos por dois dias e abriu um Processo Disciplinar para determinar a sanção final apropriada. Vale ressaltar que a suspensão preventiva de dois dias não equivale à sanção final, mas é uma medida cautelar e disciplinar", destacou o Colégio Pedro II.

Todos os envolvidos serão ouvidos, diz escola

Uma comissão composta por três servidores foi constituída para investigar o incidente. O colégio afirmou que todos os envolvidos serão ouvidos e que será garantido o "direito ao contraditório e à ampla defesa". O processo ocorrerá em sigilo devido à idade dos estudantes.

A agressão à professora teria sido motivada por um "desafio" que surgiu nos Estados Unidos há dois anos, no qual consiste em dar um tapa no professor e registrar o ato em vídeo.

Além de comunicar o ocorrido à escola, a professora também registrou uma queixa na 10ª Delegacia de Polícia, com representantes da instituição de ensino a acompanhando no processo. O Colégio Pedro II enviou relatórios ao Conselho Tutelar e ao Ministério Público Federal.

"falta de respeito, de limites e empatia ao próximo"

"Infelizmente, temos observado um aumento significativo, por parte do corpo discente, de ações que geram violência, decorrentes de vários fatores, mas principalmente da falta de respeito, de limites e empatia ao próximo", lamentou o Colégio Pedro II. "São urgentes reflexões e discussões sobre a escola que vivemos hoje com tantos conflitos geracionais e sociais, com a intensidade e recorrência destes."

O Colégio Pedro II é uma instituição federal considerada uma das melhores do Rio de Janeiro, composta por 14 campus e um Centro de Referência em Educação Infantil. Além dos bairros cariocas, a instituição está presente em Duque de Caxias e Niterói.

No total, 13 mil alunos e 2,5 mil servidores fazem parte do Colégio Pedro II, que se destaca por oferecer uma educação inclusiva e preocupada com a formação de cidadãos conscientes, conforme informado em seu site oficial.