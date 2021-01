Aluna derruba muro em prova de direção e acaba reprovada pelo Detran

Uma aluna de uma autoescola derrubou um muro enquanto fazia a prova de direção para tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e acabou reprovada no teste do Detran. O acidente ocorreu na quarta-feira (13) e, além da mulher, dois avaliadores do Departamento de Trânsito (Detran) também estavam no veículo, mas ninguém ficou ferido. A situação aconteceu em Ibatiba, no Espírito Santo.

O responsável pela autoescola, Silas Gonçalves, disse que a aluna perdeu o controle do carro após uma curva. Depois, o veículo caiu em um barranco e acabou atingindo um muro de um depósito de gás desativado. "Isso é raro acontecer, primeira vez em nossa autoescola", afirmou Gonçalves.

Além do prejuízo material de quase R$ 10 mil com o conserto do carro e do muro danificado, a aluna foi reprovada na avaliação.

Em nota ao jornal, o Detran disse que, em relatório interno para a Coordenação de Exames Teóricos e Práticos, o Centro de Formação de Condutores (CFCs) irá entrar em contato com o proprietário do imóvel e arcar com os danos causados durante a avaliação. Ainda, de acordo com o órgão, provocar um acidente durante a realização do exame é uma falta eliminatória.