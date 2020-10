Além de ser estuprada, mulher era obrigada a gravar vídeo

O homem preso por estupro gravava os crimes cometidos contra a ex-namorada, e a jovem de 23 anos, mantida em cárcere privado durante cinco, tinha que dizer em vídeo que “merecia” o que estava passando, conforme relatou a Polícia Civil. O homem de 39, em Itanhaém, no litoral de São Paulo, está preso.

A Polícia Civil relatou, nesta terça-feira, 20, que o agressor estuprava a ex-namorada na frente do filho da vítima, de 5 anos.

As imagens, que estão sob posse da Polícia Civil, foram registradas no celular da vítima, segundo apurou o G1, pois o suspeito não tinha aparelho.

Dentre os vídeos de estupro, a polícia encontrou um em que o estuprador obrigou a vítima a dar depoimento “justificando” por que estava sendo mantida em cárcere. Na gravação, ela foi coagida a se humilhar, enquanto era xingada pelo agressor.

Cinco dias depois de ser arrastada ao cárcere, a jovem conseguiu escapar e avisou a polícia, que, na sexta-feira (14), prendeu o homem e libertou a criança, que ainda estava no cativeiro.

Cárcere

A vítima é de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, e foi ao litoral no dia 9 de outubro para passar o fim de semana em Mongaguá, conforme relato da polícia. Ela viajou a convite de uma amiga. Mas, ao chegar à cidade, o ex-namorado, com quem teve um relacionamento por seis meses, apareceu, a segurou pelo cabelo, arrastando-a para um veículo. Ela estava com o filho de 5 anos. Os reféns foram levados para uma casa no bairro Chácara São Fernando, em Itanhaém.