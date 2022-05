Albras fecha acordo para fornecimento de energia solar de 815GWh

A Albras fechou uma parceria com a Hydro REIN e com a Atlas Renewable Energy para desenvolver, construir e operar um projeto de autoprodução de energia em uma usina solar que será construída em Minas Gerais, Brasil. A capacidade total instalada planejada é de 438 MW. O projeto, chamado Boa Sorte, fornecerá energia renovável de longo prazo para a Albras.

No projeto de autoprodução, a Albras assinou um acordo de compra chamado PPA (Power Purchase Agreement, em inglês) com a usina solar de Boa Sorte para um fornecimento anual de energia de 815GWh (aproximadamente 100MW) no período de 2025-2044. Isso representa 12% da demanda anual de energia elétrica da Albras, que é a maior consumidora de eletricidade do Brasil como uma única unidade industrial.

Em 37 anos de produção de alumínio, a Albras foi abastecida exclusivamente pela Usina Hidrelétrica de Tucuruí, da Eletronorte. O acordo com Boa Sorte representa uma diversificação do fornecimento de energia e apoiará sua competitividade internacional a longo prazo.

A usina solar de Boa Sorte é uma joint venture entre a Hydro Rein e a Atlas.. A joint venture está aguardando a aprovação da autoridade de concorrência antitruste no Brasil (CADE). A construção da usina de Boa Sorte está planejada para começar no quarto trimestre de 2022, com início das operações previsto para o quarto trimestre de 2023. O fornecimento à Albras terá início no primeiro trimestre de 2025.

A Albras está localizada no estado brasileiro do Pará e é uma joint venture entre Hydro e NAAC (Nippon Amazon Aluminium Co.Ltd.). A Albras é a maior produtora de alumínio primário do Brasil, com capacidade anual de 460.000 toneladas, abastecendo os mercados nacional e internacional.