Agressora de babá que se jogou de prédio deve usar tornozeleira eletrônica, determina a justiça

A agressora da babá Raiana Ribeiro, que pulou do terceiro andar de um prédio para fugir das violências cometidas pela patroa, deve usar tornozeleira eletrônica. Isso foi o que determinou a Justiça Federal de Salvado contra Melina Esteves França. As informações são do G1 Nacional.

Segundo a investigação, Melina espancava Raiana e a mantia em cárcere privado. Apesar de o Ministério Público Federal (MPF) ter pedido a prisão preventiva da agressora, ela não foi presa por ter filhos pequenos. Por isso, o órgão determinou outras medidas, como a tornozeleira eletrônica.

Relembre o caso:

O caso aconteceu em 25 de agosto, quando Raiana, babá das trigêmeas de Melina, pulou do apartamento onde trabalhava, no terceiro andar, para fugir das agressões da patroa. Antes de pular, ela mandou mensagem para familiares falando sobre as agressões e pedindo ajuda. Horas depois, Raiana pulou, mas felizmente só sofreu fraturas no pé. Ela recebeu alta médica no mesmo dia.

Com a repercussão do caso, ao menos quatro outras ex-funcionárias de Melina procuraram a polícia para denunciar a empresária por crimes semelhantes.