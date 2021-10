Advogado apontado como maior usuário de material pornográfico infanto-juvenil é preso

Um advogado de 40 anos foi preso em flagrante na última segunda-feira, 4, em um condomínio de luxo no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio de Janeiro, em uma operação deflagrada pela Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV). Ele é acusado de ser um dos maiores usuários de material pornográfico infanto-juvenil do estado e já vinha sendo investigado pela unidade. As informações são do portal Tucumã.

A polícia obteve junto à 21ª Vara Criminal da capital mandado de busca e apreensão para a residência do advogado e seu escritório, em Jacarepaguá, além da quebra do sigilo de dados. Entre os equipamentos apreendidos foram contabilizados mais de 35 mil vídeos em que crianças pequenas aparecem em diversas práticas de sexo explícito com adultos. Em alguns deles, havia a presença de crianças de 3 a 6 anos em cenas de sadomasoquismo.

Sem direito à fiança em virtude da gravidade do crime, o advogado foi encaminhado para audiência de custódia no Presídio José Frederico Marques, em Benfica, na zona norte do Rio.

Operação Lótus - A mesma ofensiva ocorreu em 19 estados do país, onde a Polícia Civil vem cumprindo mandados de busca e apreensão em uma ampla frente de combate à pedofilia. As investigações vem sendo feitas há mais de um ano e identificaram uma rede mundial de usuários que trocam fotos e vídeos com imagens estarrecedoras de crianças. O objetivo da operação nacional é desbaratar este grupo e que todos respondam criminalmente.