Adolescente sofre queimaduras após explosão de experimento escolar

Nesta terça-feira (30), uma estudante de Goiânia sofreu queimaduras e precisou ser levada para o Hospital após uma explosão durante um experimento de química em um colégio localizado em Anápolis, a 55 km da capital do estado. As informações são do portal Metrópoles.

Annelise Lopes de Andrade, de 16 anos, estava com os colegas em uma sala de aula, disponibilizada pela coordenação do colégio onde estuda, realizando um experimento de física e química. Os coordenadores alegam que os alunos não informaram que usariam álcool na atividade. Nenhum professor acompanhava o grupo.

O objetivo dos estudantes era fazer um vídeo do experimento e Annelise estava com o celular no momento da explosão. A adolescente precisou ser transferida de helicóptero para o hospital da capital. De acordo com o boletim médico divulgado, o quadro geral é considerado delicado, ela está sedada e entubada na UTI.