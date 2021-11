Adolescente sofre ataque racista na escola onde estuda: 'Vou te matar preta desgraçada'

Uma garota de 14 anos teve seu caderno rabiscado com ameaças na manhã de quarta-feira (17), na escola onde estuda, em Curitiba (PR). Duas páginas foram riscadas com as frases “vou te matar preta desgraçada’’ e “não vai ficar assim”. O autor das ameaças ainda não foi identificado. As informações são do jornal O Globo.

O primeiro ataque sofrido pela adolescente aconteceu no Colégio Militar Sebastião Saporski no último dia 10 de novembro. Na ocasião, ela teve o caderno riscado enquanto a turma estava fora da sala de aula, na aula de Educação Física. No material, havia frases escritas como “só menina branca é bonita”, “onde já se viu ter preto nesse colégio” e “preta desgraçada”. No dia seguinte, ela foi recebida na escola por colegas e professores com demonstrações de carinho, em um ato antirracista.

A mãe da adolescente, que preferiu não ser identificada, disse que a jovem e a família estão em choque e com medo: “A minha filha chegou em casa muito abalada. Eu e meu esposo tivemos que sair correndo do trabalho e, quando chegamos na escola, a polícia já estava lá”.

A cabeleireira contou que não vai trabalhar durante a semana para fazer companhia à filha em casa, que não irá mais à escola até o final do ano. A garota vai acompanhar as aulas online. “Não tem como, estamos nervosos, com o coração apertado. Por que há uma pessoa tão jovem, com tanto ódio, sem motivo? A gente se preocupa com a nossa filha, depois de ver a ameaça, fica medo de que aconteça alguma coisa”, desabafou.

Os pais registraram um segundo Boletim de Ocorrência no 4º Distrito Policial da capital paranaense. O primeiro foi feito na semana passada, após os primeiros ataques racistas.

A Polícia Civil e a escola não responderam sobre o caso.