Adolescente que teve cabelos e sobrancelhas raspados foi torturado e filmado pela própria mãe

Circula na web o vídeo de um adolescente de 14 anos sendo torturado pela própria mãe, que não teve a identidade divulgada. As agressões ocorreram no último dia 21 de fevereiro em Rio Preto da Eva, cidade a 57 km de Manaus (AM). Mas, a polícia só teve acesso às imagens no último sábado (27).

Nas imagens, um homem é filmado segurando o jovem com uma mordaça na boca enquanto ele gritava desesperadamente. A vítima teve os cabelos e as sobrancelhas raspados enquanto ouvia xingamentos da mãe. Uma sobrinha da acusada, de 12 anos, seria a responsável por filmar a violência.

O delegado Henrique Brasil, o titular da 36ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), informou que as equipes tomaram conhecimento do caso neste último final de semana, após um conselheiro tutelar ter assistido ao vídeo das agressões em uma rede social e comunicado o fato à polícia.

Os agentes iniciaram as diligências com o apoio do Conselho Tutelar e do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), e conseguiram localizar a agressora.

A mãe da vítima alegou, durante depoimento, que realizou as torturas como forma de punir o jovem por estar envolvido com o tráfico de drogas. Segundo ela, o garoto pegou a motocicleta da família por volta das 17h, e voltou apenas no outro dia, apresentando comportamento bastante alterado e agressivo.

De acordo com o titular, nos ataques houve a participação de uma terceira pessoa que está sendo investigada pela equipe policial. O adolescente está sob cuidados do Conselho Tutelar do município.

Como não houve flagrante, a acusada foi ouvida pela polícia e indiciada pelo crime de tortura. Um inquérito policial foi aberto para investigar o caso.