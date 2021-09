Adolescente que se engasgou com pedaço de carne e teve parada cardíaca luta por recuperação

A adolescente Sthefany Vitória Ribeiro, de 13 anos, passou por momentos de desespero após se engasgar com um pedaço de carne e sofrer uma parada cardiorrespiratória por 20 minutos. A menina foi levada às pressas para o hospital Senador Canedo, em Goiás, onde os médicos conseguiram reverter a situação. Agora, ela luta para se recuperar das sequelas do acidente. As informações são do Metrópoles.

Após os primeiros socorros, Sthefany foi transferida para Goiânia e permaneceu 60 dias na UTI. O tempo foi decisivo para a sua sobrevivência. Segundo seu pai, Geraldo Pedro, ela ficou engasgada por cinco minutos. "A Sthefany chegou morta no hospital, mas os médicos conseguiram reanimá-la. O caso é tão importante por causa disso também, a expectativa de sobrevivência dela já era difícil, poderia ter ficado em estado vegetativo", disse ele.

Atualmente em cadeiras de rodas, a jovem se dedica para recuperar os movimentos das pernas, braços, visão e fala que foram afetados pelo acidente. Ela vem tendo uma rotina específica de tratamento que envolve fisioterapia, hidroterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, visual e equoterapia. Segundo ela, os exercícios são cansativos, mas ver os avanços é recompensador e os planos pro futuro já estão surgindo.

Ainda em dúvida sobre a profissão, ela cita medicina e carreira de influenciadora digital, mas também fica dividida entre falar sobre política e sua própria experiência de vida. “Recebi várias mensagens sobre a minha história de vida e superação. Sempre quis ajudar as pessoas, então quero falar sobre isso”, revelou.