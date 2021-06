Adolescente que não sabia nadar sai com amigos e morre afogada

Uma jovem de apenas 13 anos saiu de casa com amigos sem avisar aos pais que ia tomar banho em um rio, na região conhecida como Vila da Felicidade, no bairro Mauazinho, na zona Sul de Manaus, na tarde do último domingo (13).

A menina, moradora do bairro Novo Aleixo, que foi ao passeio na companhia de uns amigos, não sabia nadar.

A tragédia aconteceu no domingo à tarde. Como ela não voltou para casa, os familiares passaram a procurar durante a noite, sem sucesso. O corpo foi encontrado na manhã desta segunda-feira (14), quando emergiu nas águas.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM) fez o resgate por volta das 9h15. Segundo testemunhas, a adolescente estava em um tronco, quando se desequilibrou e caiu no rio, não voltando mais.