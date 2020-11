Adolescente que levou tiro no rosto de amiga completaria 15 anos nesta quinta

A adolescente Isabele Ramos, morta com um tiro acidental no rosto dentro da casa de uma amiga em um condomínio de luxo em Cuiabá, completaria 15 anos nesta quinta-feira (12). A autora do disparo, uma jovem de 15 anos, responde a um processo que tramita em sigilo e, os pais dela, foram denunciados na última semana à Justiça. O crime aconteceu há quatro meses.

“Isso pra mim é muito triste, mais triste ainda porque a minha filha era uma garota cheia de vida, cheia de sonhos. Isso tem sido parte de um processo muito doloroso”, lamentou a mãe, Patrícia Hellen Guimarães Ramos.

Nesta semana, a mãe da adolescente declarou que ‘a garota que matou a minha filha não atirou sozinha’.

A arma usada no crime estava sob os cuidados do pai dela. O empresário foi denunciado por posse ilegal de armas de fogo. O revólver foi levado para o local pelo namorado da atiradora.

A adolescente que matou a amiga responde por ato infracional, por ser menor de idade. Já os pais, segundo o promotor Milton Pereira Merquiades, da 6ª Promotoria de Justiça Criminal, podem responder pelas circunstâncias em que a morte ocorreu.

Além de entrega de arma a menor, os pais também foram denunciados pelos crimes de fraude processual, por suposta alteração na cena do crime, e corrupção de menores.