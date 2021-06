Adolescente morre após contrair covid-19 pela segunda vez

Uma adolescente de 17 anos morreu após ser diagnosticada pela segunda vez com covid-19. Jackeline dos Santos Arruda era de Maringá, no Paraná, e teve o primeiro diagnóstico em março deste ano, com sintomas leves. A confirmação da segunda covid só veio após a morte repentina da jovem. As informações foram divulgadas pelo UOL.

O irmão de Jackeline, Michel Rafael dos Santos Silva, de 32 anos, relata que tudo foi muito rápido. A mãe foi ao quarto da adolescente pela manhã e percebeu que a filha estava com falta de ar.

Jackeline foi levada ao hospital, mas sofreu uma parada cardíaca. Os médicos tentaram durante uma hora reanimar a jovem, mas sem sucesso.

"Em virtude do óbito, eles fizeram um novo teste. O primeiro, sorológico, deu negativo. O segundo, PCR, deu positivo", explicou Michel Rafael.

Segundo o irmão, Jackeline não apresentava nenhum sintoma da doença e tanto a falta de ar como o diagnóstico positivo pegaram os familiares de surpresa.

"Ela sempre foi muito saudável, fazia vôlei, natação, jogava futsal. Era muito ativa, não bebia, não fumava", contou o irmão.