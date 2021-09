Homem mata criança com um tiro na cabeça ao confundi-la com 'alvo' errado

Na última quarta-feira (15), uma criança de 5 anos morreu após levar um tiro na cabeça por engano de um adolescente de 18 anos, em Santana, no Amapá. As informações são do Portal Holanda.

De acordo com os familiares da pequena Ana Júlia Pantoja, a menina caminhava na rua quando foi atingida e caiu no chão. Vizinhos próximos e a família tentaram socorrer, mas a criança não resistiu e morreu.

Em depoimento à polícia, nesta quinta-feira(16), o criminoso afirmou que queria matar um alvo que andava na frente da menininha e sem querer a acertou. Não há informações se o suspeito foi preso pela polícia.