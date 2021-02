Adolescente é violentada sexualmente pelo marido da própria tia em matagal

Um homem de 34 anos foi preso acusado de ter violentado sexualmente uma menina de 12 anos, na madrugada do último domingo (21), em um matagal de Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O acusado, que é marido da tia da vítima, tentou fugir, mas a Polícia Militar o capturou a tempo.

A mãe da vítima contou, aos agentes, que o acusado soube que a jovem precisava ser buscada na casa da madrinha, mas não pediu nenhuma autorização para apanhá-la. Mesmo sem permissão, ele foi buscar a adolescente.

No percurso, o acusado desviou o caminho para um local conhecido como Estrada da Mina do Lajedo, e desceu da motocicleta, tirou as roupas da menor de idade e começou a beijá-la e molestá-la. A vítima detalhou para a polícia que depois que o autor do crime a levou para uma ‘mata bastante fechada’, ele a estuprou ao menos três vezes.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (B.O), no intervalo das violências sexuais, o homem deitava e segurava fortemente os braços da menina, a impedindo de fugir do local. Após o último estupro, ele a levou para a casa da mãe e ordenou que a jovem não contasse o ocorrido para ninguém.

Em defesa, o acusado alegou que estava sob efeito de álcool e não estuprou a vítima. Ele foi conduzido para a Delegacia de Plantão de Atendimento à Mulher.

Mas, o corpo médico da Maternidade Odete Valadares, que socorreu a menina, informou que nas amostras colhidas do órgão genital da menina havia um material semelhante ao sêmem. A substância foi encaminhada para a perícia da Polícia Civil e será analisada para confirmar a autoria do crime.