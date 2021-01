Adolescente com paralisia cerebral morre e mãe é indiciada pela polícia

Uma mulher de 31 anos foi indiciada pela morte do filho, um adolescente de 15 anos com paralisia cerebral. Ela deve responder por abandono de incapaz com resultado morte. O caso aconteceu no 13 de novembro do ano passado, em Belo Horizonte.

Para a polícia, a conduta da mulher não foi inesperada, já que há relatos de outras situações de abandono do filho.

O corpo do garoto foi encontrado com escoriações na casa onde morava, no bairro Minas Caixa, na Região de Venda Nova. A mãe foi presa em flagrante, mas, segundo a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), ela ficou detida apenas por um dia.

De acordo com as investigações, a mulher teria saído na noite anterior com o namorado, por volta das 20h, deixando o filho sozinho em casa. Segundo a polícia, quando ela retornou, por volta das 3h, o adolescente já estava sem vida.

A perícia apontou que, durante as 7 horas em que esteve sozinho, o adolescente caiu da cama, vomitou e teve sangramentos. Ao chegar em casa, a mãe teria retirado o corpo do filho do chão, alterando a cena, e seguido para a casa do namorado. Segundo a polícia, ela não chamou socorro.

Abandono em 2019 – Em abril de 2019, o irmão da mulher registrou um boletim de ocorrência contra ela. No documento, ele relatou que a suspeita teria abandonado o filho na casa da avó idosa.