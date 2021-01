Acusado de matar youtuber de 14 anos terá prisão domiciliar

A Justiça de Pontal do Paraná decidiu que o acusado de matar a youtuber Isabelly Cristine Domingos dos Santos, de 14 anos, terá prisão domiciliar. O réu, Everton Vargas, que teve a sua prisão preventiva convertida em domiciliar, também não teve a data de seu julgamento marcada. Isso porque, segundo o juiz responsável pelo caso, a sala do Fórum de Pontal do Paraná, onde ocorrem os julgamentos do Tribunal do Júri, não está preparada de acordo com os protocolos sanitários definidos pelo Tribunal de Justiça para o período de pandemia.

O caso

Conhecida no Litoral por seu canal no Youtube “Isa Top Show”, Isabelly teve morte cerebral confirmada após ser atingida na cabeça por um disparo de arma de fogo durante uma suposta briga de trânsito, na madrugada de 14 de fevereiro de 2018, na PR-412, próximo ao Balneário Shangrilá, em Pontal do Paraná. A defesa do suspeito afirma que o disparo foi dado após uma ameaça do motorista do carro em que a Youtuber se encontrava.

Cleverson Vargas, irmão do acusado, era o motorista do automóvel de onde teria partido o tiro. Ele permaneceu preso por dez meses por também ter sido acusado pela morte da jovem. Ele foi solto em dezembro de 2018, por decisão da juíza Carolina Valiati da Rosa, que sugeriu que Cleverson não seja julgado pelo Júri Popular, mas sim pelo crime de embriaguez ao volante.

O juiz Ricardo Piovesan confirmou o desmembramento dos casos e Cleverson vai responder por crime previsto no código de trânsito.

Everton, que teria realizado seis disparos contra o carro em que estava a vítima, é acusado por homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo.