Acusado de agredir gerente de mercado com skate dispara: ‘Ele mereceu’

O homem acusado de agredir um funcionário de um mercado com um skate, em Curitiba (PR), foi ouvido pela Polícia Civil na tarde dessa segunda-feira (1º). Identificado como Gustavo Faria de Souza, o jovem cedeu entrevista para a RIC Record TV, contando a sua versão sobre a agressão a Luiz Fernando Rodrigues.

“Eu estava sem a máscara, estava na fila para pagar. Ele falou ‘não pode’ e puxou minha camiseta. Conforme eu fui em direção da porta ele veio atrás de mim, me empurrando, falando ‘saia do mercado, saia do mercado’. Ele tentou me dar um soco e eu desviei. Eu corri até a praça relatei ao meu irmão. Por eu estar me sentindo ameaçado, com medo, a minha reação foi me defender. Fui até lá e fiz o que fiz”, contou o skatista Gustavo Faria.

Depois de contar o que houve, o skatista afirmou não ter arrependimento do que fez: “Sei que fiz errado, não é certo, né? Fazer isso com uma pessoa, dar uma ‘skatada’. Mas eu fiz, não me arrependo. Ele mereceu pelo jeito de ter me tratado. E agora vamos ver o que vai dar, né?”.

O acusado de agressão diz estar sofrendo ameaças de morte por parte de familiares de gerente do supermercado. “Eu tenho bastante mensagem vindo no meu celular, no celular minha mãe, no celular do meu irmão. Dizendo que é primo dele, que vai me dar tiro na cabeça, que vai atrás de mim, que é pra me despedir da minha mãe”, relatou.

Neste primeiro momento, o acusado responde apenas um termo circunstanciado. Uma audiência entre as duas partes será marcada. Caso as agressões sejam comprovadas como grave, Gustavo pode passar a responder por lesão corporal grave, com previsão de dois a oito anos de cadeia.