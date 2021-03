Acusado de agredir ex-namorada é preso pela segunda vez ao ameaçar outra companheira

Carlos Samuel Costa Filho, de 33 anos, foi flagrado em vídeo desferindo vários socos contra o rosto e a cabeça da ex-companheira por não aceitar o fim do relacionamento, em outubro do ano passado, mas foi liberado para aguardar recurso em liberdade. Nesta última quarta-feira (10), ele foi preso novamente por ameaçar outra ex-namorada, em Ilhéus.

De acordo com o titular da 7ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), Evy Paternostro, o acusado começou a fazer ameaças à nova vítima após sair da prisão. Um mandado de prisão preventiva foi cumprido por policiais da 7ª Coorpin, no condomínio Morada do Porto, bairro Banco da Vitória, em Ilhéus, onde o crime foi cometido.

“Ele tentou reatar um antigo relacionamento e, com a recusa da mulher, começou a ameaçá-la”, detalhou o delegado.

Carlos Samuel ainda foi condenado,em 2015 e outro em 2020, por violência contra a mulher. Ao todo, o acusado já teve 11 passagens pela polícia por diversos crimes.

Além disso, ele também já foi detido em flagrante por agredir a própria mãe ao tentar conseguir dinheiro, depois de mantê-la em cárcere privado e até de ameaçá-la de morte.No entanto, ele acabou liberado para responder em liberdade.

Em outubro do ano passado, um parente contou, em entrevista ao Metrópoles, que se afastou da família de Carlos Samuel após desenvolver síndrome do pânico por causa de problemas causados pelos episódios de violência.

De acordo com nota da Polícia Civil da Bahia (PCBA), inquéritos anteriores não avançaram após recusa das vítimas em denunciarem ou comparecerem à delegacia.