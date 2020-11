Acompanhante de luxo persegue cliente que não quis pagar; assista

Lays Peace viralizou nesta quarta-feira (18) após publicar um vídeo perseguindo um cliente que não quis pagar o restante pelo seu serviço de acompanhante de luxo. “Ele não é louco de ir embora”, disse a influencer no vídeo.

Nas imagens, ela parece estar coberta apenas por um lençol, em um motel. Ela cobra o cliente, dizendo que o combinado foi pagar metade antes e o restante após o serviço, mas o homem, que parece ser um idoso, aparece correndo sem pagar. “Volta aqui, velho safado! Peru pequeno! Volta aqui, seu merda”, gritou a acompanhante.

Lays comentou o caso em seu perfil no Twitter.

E quem acha q ele tava com medo de mim ta, muito enganado, ele tava e zombando da minha cara se vangloriando que me comeu e não pagou. To psicologicamente abalada mas Deus sabe de todas as coisas, os perrengue que eu passo é Deus permitindo pra eu chegar na minha meta, somos 1M❤️