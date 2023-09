Acidente grave deixa sete mortos e dezenas de veículos engavetados na BR-277

Balsa Nova, na Região Metropolitana de Curitiba, foi palco de um grave acidente neste sábado (2), quando dezenas de veículos se envolveram em um engavetamento na BR-277. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informa que pelo menos sete pessoas perderam a vida no incidente.

O trágico episódio ocorreu nas proximidades do distrito de São Luiz do Purunã e as imagens captadas por testemunhas revelam a extensão dos estragos. Carros foram completamente destruídos, e ao menos um caminhão, carregando geladeiras, pegou fogo durante a colisão. Veja cenas registradas por motoristas no local e compartilhadas nas redes sociais:

[ex-twitter=1698105993048031486]

Até o final da tarde deste sábado as autoridades não haviam divulgado informações precisas sobre o número total de veículos envolvidos no acidente. Testemunhas relatam que o incidente ocorreu sob chuva.

A PRF informa que a BR-277 permanece totalmente interditada no sentido Ponta Grossa, sem previsão de liberação, e parcialmente bloqueada no sentido Curitiba. A região enfrenta congestionamentos significativos.

As operações de atendimento estão em andamento, com equipes da polícia e o apoio do Corpo de Bombeiros. As circunstâncias que levaram ao acidente, de acordo com as primeiras informações da PRF, ocorreram no quilômetro 136. A Polícia Civil (PC-PR) ficará responsável por investigar as possíveis causas do engavetamento.