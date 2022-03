Acidente de ônibus em Sapopema, no Paraná, deixa 10 mortos e 21 feridos

Dez pessoas morreram e outras 21 ficaram feridas após um ônibus que transportava mais de dez passageiros cair em uma ribanceira no fim da noite de quarta-feira (30), no km 268 da PR-090, no trecho da Serra Fria, em Sapopema, na região do Norte Pioneiro do Paraná. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o motorista do veículo perdeu o controle da direção, antes de sair da pista e capotar. As informações são do G1 Norte e Noroeste do Paraná.

VEJA MAIS

Os passageiros eram trabalhadores de várias regiões do País. Há relatos de que alguns deles foram ejetados do veículo.

A área do acidente possui uma curva fechada e chovia no momento do capotamento. Socorristas trabalham no resgate dos feridos, que estão sendo encaminhados para hospitais da região.

O Corpo de Bombeiros informou que o ônibus estava viajando do Mato Grosso do Sul para o Paraná.