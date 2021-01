Abstenção no Enem gera desperdício de R$ 332,5 milhões

O fato de 2,84 milhões de candidatos do Enem 2020 não irem fazer a prova do Enem, gera um desperdício de R$ 332,5 milhões de dinheiro púbico. A soma parte do custo da prova por aluno, que neste ano é de R$ 117. O número de faltosos representa mais da metade (51,5%) dos inscritos.

O valor desperdiçado pela realização da aprova em meio a uma pandemia é quase o dobro de tudo o que foi gasto em 2020 com Bolsa Permanência, programa que ajuda alunos pobres em universidades públicas; R$ 180 milhões foram destinados a esse auxílio.

O cálculo é utilizado pelo Ministério da Educação para divulgar o desperdício de verba causado por alunos que se matricularam, mas não compareceram à prova. Ele pega o total gasto na prova (neste ano, R$ 682 milhões) e divide pelo número de candidatos (5,783 milhões de inscritos). Assim, o custo por aluno da prova por aluno em 2020 é de R$ 117. Esse valor vezes o número dos que não foram ao exame (2.842.332) dá o total do desperdício.