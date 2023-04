Abre e fecha na Semana Santa em Rio Branco, no Acre: veja o que funciona no feriado

A Semana Santa é uma das épocas mais importantes para as religiões adotadas pela maioria dos brasileiros. Por isso, a prefeitura de Rio Branco e o governo do Acre decretaram ponto facultativo nesta quinta-feira (06/04). Na sexta-feira, o feriado é de caráter nacional. Serviços essenciais, como os relativos à saúde, segurança pública e distribuição de água funcionarão normalmente. Veja o que abre e o que fecha durante a Semana Santa em Rio Branco, no Acre:

Órgãos municipais e Estaduais

Nesta quinta e na sexta-feira, funcionarão normalmente apenas os serviços e aparelhos considerados essenciais à população, como os hospitais, serviços de saneamento, delegacias e órgãos de segurança. É importante ressaltar que Organização em Centros de Atendimento (OCA) e Departamento Estadual de Trânsito (Detran) não são considerados essenciais e só voltarão a funcionar na segunda-feira (10/04)

Via Verde Shopping

Segundo a administração do Via Verde Shopping, o local funcionará das 10h às 22h nesta quinta-feira. No feriado nacional de Sexta-feira Santa e no domingo de Páscoa, o estabelecimento abrirá às 13h e fechará às 21h. Já ao sábado (08/04), o espaço funcionará em horário normal.

Correios e Bancos

De acordo com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos no Acre (Correios) e o Sindicato dos Bancários do Acre (Seeb-AC), haverá expediente normal em bancos e agências dos correios durante esta quinta-feira. Já na sexta-feira não haverá atendimento ao público.

Poder judiciário

O Tribunal de Justiça do Acre (TJ-AC) não terá atendimento ao público nesta quinta e na sexta. No entanto, funcionarão em regime de plantão os atendimentos para casos considerados urgentes como liminares, habeas corpus, serviços forenses, etc.