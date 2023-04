Abre e fecha na Semana Santa em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul: veja o que funciona no feriado

A Sexta-Feira da Paixão, dia da Semana Santa que lembra a Paixão de Cristo, é feriado de caráter nacional, ou seja, feriado obrigatório. Em Porto Alegre, bem como em todo o Rio Grande do Sul, apenas funcionarão os órgãos públicos considerados essenciais, como os relativos à saúde, segurança pública e distribuição de água. Já certas empresas privadas e espaços turísticos terão horários e esquemas de funcionamento diversificados. Veja o que abre e o que fecha durante a Semana Santa em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul:

Órgãos municipais e Estaduais

Nesta quinta, os órgãos municipais funcionarão normalmente, enquanto que os estaduais funcionarão em meio período. Já na sexta-feira, funcionarão apenas os serviços e aparelhos considerados essenciais à população, como os hospitais, serviços de saneamento, delegacias e órgãos de segurança.

Trensurb

Na Sexta-Feira Santa e no domingo de Páscoa, os trens irão operar com o mesmo funcionamento dos domingos, ou seja, com intervalos entre os trens maior do que o normal. No sábado, o transporte funcionará com a tabela de horários dos sábados. Confira todos os horários no site da Trensurb.

Correios e Bancos

De acordo com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos no Rio Grande do Sul (Correios), não haverá atendimento nas agências dos Correios na sexta-feira. No sábado, as agências que costumam abrir neste dia da semana funcionarão normalmente.

Já a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informou que não haverá atendimento nas agências bancárias durante esta sexta-feira.

Comércio e mercados

De acordo com o Sindicato dos Lojistas do Comércio de Porto Alegre (Sindilojas-POA), apenas as entidades que assinaram o acordo coletivo poderão abrir normalmente na Sexta-Feira Santa. Os horários poderão variar de acordo com o estabelecimento. Já nos dias 8 e 9 de abril, o funcionamento ocorrerá normalmente.

Poder judiciário

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS) não terá atendimento ao público nesta sexta. No entanto, funcionarão em regime de plantão os atendimentos para casos considerados urgentes como liminares, habeas corpus, serviços forenses, etc.