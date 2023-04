Abre e fecha na Semana Santa em Fortaleza, Ceará: veja o que funciona no feriado

Devido ao ponto facultativo da Semana Santa alguns estabelecimentos, lojas, bancos, repartições públicas e shopping em Fortaleza, no Ceará (CE), estão com horários alterados. Confira o que abre e fecha nos dias 07, 08, 09 de abril.

Comércio – Centro

Todas as lojas e estabelecimentos comerciais do Centro estarão fechadas nesta Sexta-Feira Santa (07). As atividades retomam na segunda-feira (10).

Ceasa

A Central de Abastecimento - a Ceasa em Maracanaú estará aberta na sexta-feira (7) às 18h. No sábado (8) funcionará das 02h30min às 13h para compradores. A unidade em Tianguá, o mercado não funciona na sexta-feira, mas reabre no sábado, de 6h às 13h. Já em Cariri, a unidade ficará fechada e reabre no sábado a partir das 2h.

Agências bancárias

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informou que não haverá atendimento nas agências bancárias nos feriados de Sexta-feira da Paixão, assim como no fim de semana. As contas com vencimento nos dias 7 de abril poderão ser pagos, sem acréscimo, no próximo dia útil, ou seja, dia 10.

Correios

Nas agências dos Correios, não haverá expediente nesta sexta-feira da paixão, nem serviço de entregas em todo estado. O atendimento retoma no sábado (8) , incluindo as entregas de encomendas.

Shoppings

Shopping Iguatemi Bosque nesta sexta-feira segue com a seguinte programação:

Lojas e quiosques - fechado

Praças, lojas e quiosques de alimentação e lazer - 10h às 22h

Restaurantes - 11h à 1h

Cinema - 13h às 22h

Supermercados - 7h às 22h

Lojas Americanas - 10h às 22h

Cactus Sports Park - 6h às 22h

Cobasi - 8h às 21h

Amo Vacinas - fechado

CLDO - fechado

Lotérica - fechado

Correios – fechado

Polícia Federal – fechado

Detran – fechado

Casa do Cidadão - fechado

O cinema segue o fluxo de atendimento, com sessões a partir das 13h.

Shopping Benfica – Somente a praça de alimentação segue funcionando nesta sexta-feira, das 11h30 às 22h, bem como os Cinemas, a partir das 12h 45 às 20h 15. Já no sábado e no domingo, o funcionamento será normal, das 10h às 22h e das 11h 30 (praça de alimentação; lojas abertas às 13h) às 22h, respectivamente.

RioMar Fortaleza e o Kennedy – nesta sexta-feira segue com a seguinte programação:

Lojas, quiosques e órgãos públicos: fechados

Praça de Alimentação: 10h às 22h

Espaço Gourmet/Boulevard: 12h às 22h

Game Station: 12h às 22h

Cinepolis: verificar programação no site

Lojas Americanas: 10h às 22h

Mercadinhos São Luiz: 10h às 22h

R2 Academia: 8h às 16h

Farmácias Pague Menos: 10h às 22h

Drogasil: 10h às 20h

Shopping Del - nesta sexta-feira segue com a seguinte programação:

Lojas e quiosques: fechados.

Praça de Alimentação: 11h às 22h.

Day Play: 11h às 22h.

Cinema: a partir de 13h.

Caixa Econômica Federal: fechada.

Confidence Câmbio: fechada.

Lojas Americanas: 11h às 20h.

Mercadinho São Luiz: 7h às 22h

SEFIN e SEUMA: fechados.

Via Sorte Loteria: fechada.

Shopping Parangaba - nesta sexta-feira segue com a seguinte programação:

Lojas/Quiosques: fechados

Praça de Alimentação: 11h às 22h

Cinema UCI: verificar programação no site

Lazer (Game Station): 12h às 22h

Selfit Academia: 08h às 14h

Casa Lotérica: fechada

Lojas Americanas: 12h às 21h

Supermercados

Os supermercados abrem só no sábado, conforme horário específico de cada estabelecimento.