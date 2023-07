Abono salarial do PIS/Pasep: última parcela sai em julho; veja data e quem recebe

A última parcela do abono salarial do PIS/Pasep será paga neste mês de julho. O “salário extra” no valor de um salário mínimo é pago para quem trabalhou em 2021. Cinco grupos já receberam o montante, que encerrará os pagamentos neste mês de julho.

Mais de 20 milhões de trabalhadores brasileiros já receberam o abono salarial, restando apenas um grupo em 2023. Para receber a quantia, é necessário cumprir os seguintes requisitos:

Ter trabalhado ao menos 30 dias no ano-base (2021);

Ter salário médio inferior a dois salários mínimos no ano-base;

Estar inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos.

Quem recebe o abono salarial do PIS/Pasep em julho?

Dois grupos vão receber o abono salarial do PIS/Pasep em julho:

Trabalhadores da iniciativa privada nascidos em novembro e dezembro;

Servidores públicos com inscrição do Pasep terminada em 8 ou 9.

Quando o abono salarial do PIS/Pasep vai ser pago?

A última parcela do PIS/Pasep está prevista para ser paga no próximo dia 17 de julho. O montante é distribuído pela Caixa Econômica Federal para os trabalhadores inscritos no PIS, enquanto os servidores públicos inscritos no Pasep recebem pelo Banco do Brasil. No valor de um salário mínimo, o abono salarial será de R$ 1.320 em julho.

É preciso ficar atento para não perder o prazo para realizar o saque, que termina no dia 28 de dezembro. Após o período, o valor só poderá ser sacado por via judicial.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)